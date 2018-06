In barca all'isola di Barbana col card. Parolin: paura per l'incendio di un natante

di Paola Treppo

GRADO (Gorizia) - Guasto elettrico nel vano motore di un natante nel canale che dal porto di Grado conduce alla isola di, questa mattima alle 10.30, nella laguna. Il problema ha causato il principio di un. L'imbarcazione faceva parte della processione di barche dirette al santuario in occasione del 160° anniversario della consacrazione della Cappella. Per la speciale occasione è giunto in visita il Segretario di Stato Vaticano di, il 63enne cardinale vicentinoDopo l'allarme, il natante in difficoltà è stato raggiunto da un mezzo dei carabinieri della stazione die da un mezzo della Capitaneria di porto di Grado. A bordo c'erano 9 persone che sono subito state tratte in salvo, trasbordate sui mezzi dei militari dell'Arma e della guardia costiera. Nessuno si è fatto male. La barca in avaria è stata recuperata più tardi.