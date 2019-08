© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Un uomo è stato trovato morto intorno all'una e mezzo di notte, domenica 11 agosto, in via Medici a Vicenza, vicino a un distributore di benzina. Inutili i tentativi di rianimarlo. L'uomo non aveva documenti, sconosciute ancora le cause del decesso, in un cestino non lontano è stata trovata una siringa.