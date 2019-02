Vuole lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia: 39enne salvato dai carabinieri

di Luca Pozza

VICENZA - Aveva le per questo ha raggiunto un, ma il gesto di unè stato anticipato in extremis da una. Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, poco prima della mezzanotte, in viale Fusinato a Vicenza: l'allarme è scattato dopo alcune telefonate pervenute alla centrale operativa del 112 da parte di automobilisti in transito, che ha avevato notato un uomo che aveva scavalcato un muretto ed eraSul posto sono giunti i militari della sezione radiomobile che, adottando tutte le cautele del caso, hanno iniziato un dialogo con il 39enne, che poi è risultato essere residente in città ed attualmente ospite di una comunità di recupero. Dopo averne conquistato la fiducia i carabinieri sono riusciti a dissuaderlo dal compiere il gesto, per poi affidarlo ai sanitari del Suem 118 che l'hanno trasportato in ambulanza al San Bortolo, dove tuttora è ricoverato. Le ragioni del gesto sarebbero da ricondurre ad una crisi depressiva dell'uomo.