Si oppone al furto della bici, ma viene accoltellato alla mano

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovonel. Il fatto è avvenuto questa mattina, attorno alle 7.30, in contrà Orefice, sotto la Basilica Palladiana. Un, residente in città, regolare, si stata recando nel luogo dove aveva lasciato la sua bicicletta, quando si è accorto che un individuo, armato di un tronchese, stava cercando di rompere il lucchetto.Lo straniero è subito intervenuto per farlo desistere e a quel punto tra i due è nata una collutazione, durante la quale il ladro ha estratto un coltello dalla tasca del giaccone e dopo averlo minacciato ha inferto un colpo che ha ferito lo straniero ad una mano, procurandogli delle lesioni pare non gravi, per poi dileguarsi nelle vie circostanti.Il ferito, subito soccorso da alcuni passanti, è stato successivamente soccorso da un'e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo per essere medicato. Indagini in corso, anche con la visione delle immagine delle telecamere sparse in zona, per risalire all’identità del rapinatore.