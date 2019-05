Pedofilo adesca un ragazzino di 11 anni all'entrata dell'istituto Giuriolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unosarebbe statoda un uomo in pieno giorno, mentre si stava recando nella sua, la media Giuriolo di Vicenza. Sulla vicenda sta indagando la Questura berica, che ha ricevuto lae che sta raccogliendo i riscontri del presunto episodio.L'aggressione, sulla quale esiste il massimo riserbo da parte delle forze dell'ordine, per tutelare il minore, sarebbe avvenuta nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 16, in contrà Mure San Rocco,. Il ragazzino, stava rientrando per una lezione pomeridiana, quando sarebbe stato avvicinato da un uomo che l'avrebbe convinto a seguirlo neldella materna Palladio, che si trova a fianco. Lì la vittima avrebbe subito un tentativo di aggressione sessuale dalla quale sarebbe è riuscito a divincolarsi e a fuggire, senza subire violenza.Una volta entrato in classe l'11enne ha raccontato quanto accaduto agli insegnanti, che hanno subito avvisato i genitori, poi giunti a scuola. Rincuorato, lo studente avrebbe comunque preso parte regolarmente alle lezioni pomeridiane: gli stessi genitori hanno sporto denuncia il giorno successivo (giovedì) recandosi in Questura.