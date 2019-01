Insediato in città il nuovo questore: è Bruno Failla, arriva da Arezzo

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Si è insediato oggi il: si tratta di, 55 anni, che negli ultimi due anni e mezzo (da settembre 2016) ha ricoperto lo stesso ruolo ad Arezzo. Il dottor Failla è stato presentato oggi alla stampa indall'attuale vicequestore (ex dirigente Capo della Digos) Nevio Di Vincenzo. Nel capoluogo berico Failla ha preso il posto di, che era arrivato poco più di due anni fa, nel dicembre 2016, che è stato trasferito a Trieste con lo stesso ruolo di Questore.Romano di origine, Failla è in Polizia di Stato dal 1983: dopo le prime esperienze alla squadra mobile di Torino, ha ricoperto diversi incarichi in vari commissariati di Roma, tra cui la squadra mobile della capitale. Con l’arrivo della promozione a dirigente superiore è andato a guidare il commissariato "Trevi Campo Marzio", competente a garantire la sicurezza dei più importanti siti istituzionali nazionali, tra i quali Senato, Camera, Presidenza del Consiglio, diversi Ministeri e il Campidoglio, nonché numerose ambasciate.Nella capitale ha gestito tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica per gli eventi tenutisi allo Stadio Olimpico, oltre ad essere stato il responsabile del G.O.S.. In questa sede è stato inoltre il funzionario delegato per i rapporti con la Federazione italiana Gioco calcio e la Lega Serie A, nonché il funzionario incaricato all’applicazione della legislazione relativa al contrasto della discriminazione razziale. Numerosi sono stati i corsi e le qualifiche professionali conseguite da Failla, tra le quali spicca quella di "negoziatore in caso di presa di ostaggi".