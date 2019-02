In arrivo i vicepremier Di Maio e Salvini: città blindata, si temono proteste

di Luca Pozza

VICENZA - Per un giorno, quello di oggi, sabato 9 febbraio,, vista la presenza contemporanea, il ministro degli interni Matteo Salvini per la Lega e il ministro dello sviluppo Luigi Di Maio per il Movimento Cinque Stelle. L'occasione è l'assemblea promossa in mattinata dall'"" che ha organizzato un incontro dedicato al tema del fondo di indennizzo per i risparmiatori colpiti dal crac delle ex popolari, tra cui ci sono le due venete.L'evento prenderà il via alle 10 al Centro Sport Palladio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 29 (nella zona ovest della città), una struttura dotata di un palasport dotato di 1.500 posti anche se per ragioni di sicurezza saranno 1.200 le persone (tutte accreditate) che potranno entrare. Tutta la zona sarà "off limits" e dalla mezzanotte è scattato il piano che prevede il divieto di parcheggiare in un raggio di 200-300 metri. Per l'evento si preannuncia un notevole dispiegamento di forze dell'ordine -- anche per le possibili proteste di gruppi e cittadini che contestano la politica di Salvini e Di Maio. Proteste, iniziate ieri, venerdì, anche da parte delle associazioni (pare circa una quindicina) di risparmiatori ai quali non sarà consentito di partecipare all'evento.Secondo gli ultimi aggiornamenti, che risalgono a venerdì sera, il primo ad arrivare a Vicenza sabato mattina dovrebbe essere Di Maio che sempre al Centro Sport Palladio, potrebbe tenere una conferenza stampa alle 9.30 per poi salire sul palco attorno alle 11.30. Salvini dovrebbe invece arrivare alle 10.30, assieme al Governatore del Veneto Luca Zaia e parlare per primo, visto che successivamente si sposterà allaLo stesso leader del Carroccio, la cui ultima presenza a Vicenza risale al 14 ottobre 2017, quando visitò l'Hotel Adele, si fermerà in città (è atteso nel pomeriggio nella sede provinciale della Lega), mentre Di Maio si sposterà a Padova.