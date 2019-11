Anche l'ex azzurro Giaccherini tra i premiati al Galà del Calcio Triveneto

di Luca Pozza

VICENZA - L'attuale attaccante del Chievo Verona, che vanta in carriera 26 presenze con la nazionale A italiana (con la quale si è classificato secondo agli Europei 2012 e terzo alla Confederations Cup 2013), è stato tra i calciatori premiati oggi a Vicenza nell'ambito del, ospitato al Teatro Comunale. Ospite d’onore della 19ª edizione del premio, organizzato dall’in collaborazione con l’Ussi (Unione Stampa Sportiva) del Triveneto, Paolo Nicolato, tecnico della nazionale italiana Under 21.Durante la cerimonia sono stati(calcio a 5 e Femminile compreso), nonché il miglior arbitro e il miglior allenatore, che più e meglio degli altri hanno saputo mostrare qualità e continuità di rendimento nell’arco dello scorso campionato, relativo dunque alla stagione 2018-2019. Nell'ambito della manifestazione è stata rinnovata la collaborazione con il Giornale di Vicenza e l’Ufficio Scolastico Provinciale per il consueto concorso giornalistico riservato agli studenti delle scuole superiori di città e provincia: all’interno sono stati premiati degli studenti (delle scuole medie e delle scuole superiori) autori degli elaborati ritenuti migliori.Ecco la lista dei premiati stagione 2018-2019: CHIEVO: Emanuele Giaccherini; HELLAS VERONA: Marco Silvestri; UDINESE: Rodrigo De Paul; CITTADELLA: Alberto Paleari; L.R. VICENZA: Loris Zonta; VIRTUS VERONA: Domenico Danti; PADOVA: Stefano Minelli; PORDENONE: Alberto Barison; SÜDTIROL - ALTO ADIGE: Tommaso Morosini; VENEZIA: Marco Modolo; TRIESTINA: Federico Maracchi; MIGLIOR ALLENATORE: Attilio Tesser (Pordenone); ARBITRO: Riccardo Ros della sezione di Pordenone; CALCIO A 5: Márcio Roberto Brancher (Arzignano Futsal); CALCIO FEMMINILE: Marta Mascarello (Tavagnacco Udine e ora alla Fiorentina)