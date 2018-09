Aperta in fiera VicenzaOro, il salone internazionale dei gioielli

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -in Fiera per, il salone internazionale della gioielleria e oreficeria, organizzato da Italian Exhibition Group, che sarà aperto agli operatori per cinque giorni, sino a mercoledì 26 settembre. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Erika Stefani (per lei che è vicentina si tratta della prima volta nelle vesti di ministro), l’ambasciatore d’India in Italia Reenat Sandhu, il vice ministro per lo Sviluppo Economico Dario Galli, il presidente di Ice Michele Scannavini, la presidente di Confindustria Federorafi Ivana Ciabatti e il sindaco di Vicenza Francesco Rucco.Alla rassegna, estesa su un’area espositiva lorda di oltre 54 mila metri quadri, è rappresentata l’intera filiera grazie all’innovativo format espositivo ormai collaudato: tutta l'offerta di prodotto è distribuita in sei distretti di aziende omogenee e riconoscibili per posizionamento di mercato e valori, scelti anche per facilitare incontri di business tra aziende e buyers internazionali. Grazie alla collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e Ice Agenzia sono presenti nel capoluogo berico 500 top buyers e 1000 gold buyers italiani ed europei.Molto nutrita, all'interno (dove sono stati collocati iin tutti i varchi di ingresso) e all'esterno, la presenza di forze dell'ordine per garantire lo svolgimento della fiera con la massima sicurezza.