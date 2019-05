In valigia 15 kg di droga: in carcere due richiedenti asilo nigeriani

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -dellache ieri pomeriggio, nei pressi di Campo Marzo, ha fermato e poi arrestato due, senza precedenti penali e arrivati qualche anno fa a Roma.Secondo quanto spiegato questa mattina in unai due stranieri, Nico Mobaik, 37 anni e Desmond Igbinigun, 30 anni, attorno alle 15.30 sono arrivati in città a bordo di un treno, con una valigia di grandi dimensioni al cui interno stati poi rinvenuti 15 kg di marijuana, suddivisa in sacchetti coperti di cellophane, destinata al mercato vicentino, che venduta sul mercato al dettaglio avrebbe garantito guadagni compresi tra i 30 e i 35 mila euro. Ai due sono stati sequestrati anche 610 euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita.Qualche minuto prima la coppia era stata prelevata in auto da un loro connazionale, risultato poi essere estraneo ai fatti e quindi rilasciato. I due nigeriani, arrestati in flagranza, si trovano ora nella casa circondariale del capoluogo berico. Proseguono ora le indagini da parte della Polizia per verificare la provenienza della droga, ma anche il luogo, probabilmente un alloggio di Vicenza, dove lo stupefacente sarebbe stata suddivisa in dosi e poi immesso sul mercato.