Bilancio Capodanno: 5 feriti per i botti, c'è anche una bimba di 4 anni

di Luca Pozza

VICENZA - E' diil bilancio relativo a botti e petardi per l'arrivo del 2018 nel Vicentino. Il dato è stato fornito dalla Questura di Vicenza, che come sempre nella mattinata dell'1 gennaio ha fatto il riepilogo per l'intera provincia berica. I cinque feriti, di cui due minorenni, sono stati tutti accompagnati autonomamente nei vari ospedali del Vicentino, quindi senza la richiesta di intervento delle ambulanze.I due minori feriti sono unache ha riportato una ferita ad una mano, provocata da una scottatura, e un, che ha riportato un problema ad un occhio, a causa di un petardo che gli è scoppiato vicino al viso. Gli altri tre feriti sono tutti uomini maggiorenni: il più grave, al quale è stata indicata una prognosi di 15 giorni, ha riportato un'ustione all'addome causata dall'esplosione di un botto: anche in questo caso, vista la dinamica, le conseguenze potevano essere peggiori. Nessuno di questi casi è avvenuto sull', nonostante il grande afflusso di turisti e possessori di seconde case.