Valbrenta’s Got Talent, un casting per nuovi talenti

di Roberto Lazzarato

VALBRENTA. Sulla scia del successo ottenuto in tanti paesi del mondo sin dalla prima edizione del 2006 negli Usa dell’America’s Got Talent, che ha messo in vetrina una miriade di talenti sconosciuti di varie estrazioni artistiche, l’iniziativa è approdata anche in Valbrenta, grazie all’intervento del duo comico «», molto apprezzato in tutto il Nordest, in collaborazione con la pro loco di Cismon del Grappa. E’ stata così promossa l’apertura del casting della prima edizione del «». «Sai ballare, recitare, cantare, suonare uno strumento o raccontare barzellette? Te la cavi con i giochi di prestigio? Sai imitare personaggi famosi - chiedono gli organizzatori - oppure versi di animali? Hai un qualsiasi talento che ti contraddistingue? Non esitare! Fatti avanti e partecipa alla selezione di Valbrenta’s Got Talent».I talenti selezionati parteciperanno ad unoin programma la prossima estate che coinvolgerà tutto il Canal di Brenta. Anche il famoso duo comico «Gli Instabili» ha mosso i primi passi 40 anni fa partendo da una piccola compagnia teatrale paesana e, dopo il brillante esordio con lo spettacolo in dialetto veneto ‘VenEtesimo Secolo’, sono seguiti poi ‘Ghe xe poco da ridere’, ‘Né arte né parte’, ‘TeNpi moderni’ e ‘Radio MonaMur’ con sempre crescente successo.