Va alla messa e trova sulla strada 13 panetti per oltre un chilo di hashish

TORRI DI QUARTESOLO - Curioso ritrovamento ieri mattina,, sul ponte di Marola da parte di una signora che a piedi stava raggiungendo la chiesa per partecipare alla messa. La donna ha notato sul ciglio del marciapiede una, apparentemente abbandonata: incuriosita si è chinata, l’ha aperta e probabilmente è sobbalzata alla vista di una serie di panetti. Ritenendoli dila donna ha chiamato il centralino della polizia locale.Una pattuglia ha raggiunto il ponte, raccolto la borsetta per esaminare il contenuto. Gli uomini delhanno trovato tredici panetti sigillati diper un valore di qualche migliaio di euro. Resta misterioso il ritrovamento dei panetti: accidentalmente smarriti da un pusher? La borsetta probabilmente era stata smarrita da poco e non la sera precedente perchè sarebbe stata ritrovata bagnata dalla pioggia caduta nella notte.