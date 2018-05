Un euro per scoprire quadri, icone e affreschi: torna la "Notte dei musei"

di Roberto Cervellin

VICENZA - Metti un sabato sera tra lae i lunettoni di. Magari dopo un aperitivo o prima di cena. Il tutto perTorna la notte dei musei. IlVicenza aderirà all'iniziativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e spalancherà le porte dei propri gioielli architettonici e artistici., il, ile ilsaranno aperti in via straordinariaSi tratta della quattordicesima edizione di un evento destinato a promuovere i tesori dei capoluoghi italiani.Evento che, nella città del Palladio, prevede anche spettacoli, come il “”, musica e danza in programma dalle 21.30 alle 22.30 alla pinacoteca civica di piazza Matteotti. Al Leoni Montanari, sede di Intesa Sanpaolo - dove spicca la collezione di- a partire dalle 20 si potrà andare a caccia dei segreti degli animali protagonisti della mostra di “Baroccracking”. Al diocesano si avrà l'opportunità di conoscere i preziosi dell'mentre al Palladio museum si ammireranno per la prima voltaInformazioni sui siti www.museicivicivicenza.it, www.gallerieditalia.com, www2.museodiocesanovicenza.it e www.palladiomuseum.org.