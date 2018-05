«Bastano 5 euro»: truffatori telefonici in azione in provincia a nome dell’Aido

di Vittorino Bernardi

VICENZA - L’Aido (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule sorta in Italia nel 1973) da qualche giorno è diventato campo d’azione in provincia da parte di. Dei sedicenti funzionari Aido telefonano nelle case dei cittadini e chiedono con gentilezza e in un buon italiano modesti contributi,a favore dell’associazione, da consegnare nel giro di poche ore a un incaricato al proprio domicilio. La truffa che non è quantificabile in termini economici e di tempo è, quando una socia Aido di Torri di Quartesolo ha ricevuto la richiesta telefonica: a conoscenza del modo di agire del sodalzio ha rifiutato la richiesta e informato immediatamente della strana telefonata un responsabile dell’associazione. Così l’Aido provinciale con la presidenteha lanciato sui social un forte appello. «Siamo stati informati che stanno passando nelle case per raccogliere offerte a favore di Aido. Non abbiamo autorizzato! Vi invitiamo a fare attenzione: solo i nostri volontari sono autorizzati a farloin cui la loro presenza è permessa dagli organizzatori. Grazie a tutti per la collaborazione!».: 0444.543379. www.aidovicenza.it e mail vicenza.provincia@aido.it.