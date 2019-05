Trovato morto con il collo spezzato il cigno reale del parco cittadino

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO TERME - C’è da ieri 3 maggio un forte senso di rabbia tra la popolazione per ladelmaschio che viveva, da attrazione per ragazzini e adulti, nelsuperiore delcittadino. L’animale ieri mattina è stato trovato morto, con il, probabilmente da un colpo sferrato da mani umane. A rendere noto il fatto è stato il sindaco Davide Branco sulla pagina Facebook del Comune. Da tempo impegnato nella tutela della natura il primo cittadino ha espresso amarezza. «Avvisato del fatto sono accorso sul posto con i carabinieri e i forestali per avere purtroppo la conferma della morte del nostro amico pennuto. Il corpo è ora all'esame dei veterinari e dell'istituto competente per definire le cause della morte: naturali, accidentali o per mano umana. Vi terremo informati. Con l'eventuale conferma della morte per mano umana scatterà una denuncia». Eventuali testimoni della probabile uccisione del cigno sono invitati a informare le forze dell’ordine o l’amministrazione comunale.