Dramma familiare, marito e moglie trovati impiccati nella loro abitazione Paola aveva 56 anni e Valter 58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIANEZZE – Tragedia familiare che coinvolge una coppia che viveva in una villetta bifamiliare in via Moscardina 20 a Pianezze nel Vicentino. Lui. La coppia è stata trovata impiccata in casa, dopo le 22, da un nipote che ha dato l’allarme al 118 e al 112. I sanitari del Suem di Bassano del Grappa nulla hanno potuto fare se non constatare per entrambi il decesso perI carabinieri di Bassano del capitano Adriano Fabio Castellari hanno informato il pubblico ministero di turno Maria Elena Pinna che ha disposto i necessari accertamenti. Per gli investigatori sono aperte più ipotesi: dal doppio suicidio al caso di. L'uomo potrebbe aver ucciso la donna per poi torgliersi anche lui la vita. È presto per capire il perché di tanto orrore, ma non si esclude anche un momento di difficoltà della coppia legato a problemi economici.