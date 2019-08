Il supermercato elimina il “buco nero”: previsti 100 nuovi posti di lavoro

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Unal posto del “buco nero”. All'porta ovest della città da tempo abbandonata, arriverà un centro commerciale, con tanto di. Tutto a carico di, noto marchio del settore alimentare che ha deciso di fare spese a Vicenza con un maxi investimento daE il Comune ringrazia, visto che l'area lungo strada Padana Superiore verso Verona era diventata unOra si volta pagina. Nel giro di- questo il cronoprogramma - nasceranno una struttura di vendita di 2.500 metri quadrati, un- di cui uno interrato - 2 rotatorie,di 3 mila metri quadrati, colonnine per la ricarica delle auto elettriche e, come detto, una mobilità rivoluzionata. «Verranno utilizzate tutte e due le, sia la prima che porta in centro sia la seconda, che potrà far confluire il traffico verso Verona», annuncia l'assessore alla mobilitàSi calcola inoltre che il supermercato creerà unPer l'amministrazione di palazzo Trissino, i. Oltre alla viabilità a costo zero, incasseràdi euro per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione.