Stufa in offerta su Subito.it: invia il bonifico da 400 euro ma la venditrice sparisce

di Vittorino Bernardi

SAREGO -risolta per il meglio per la vittima, un, grazie all’efficace azione investigativa dei carabinieri della stazione di Lonigo. Nelle scorse settimane il 38enne navigando sul sito www.subito.it aveva notato con interesse unamessa in vendita da una 45enne residente a Firenze. Una volta contattata la donna, l’acquirenteintestata alla signora N.Z., fiorentina. Trascorsi alcuni giorni senza ricevere la stufa il 38enne ha contattato la donna, senza ottenere risposta: si era. Così il truffato si è rivolto ai carabinieri di Lonigo che hanno identificato la truffatrice e denunciata in stato di libertà per il reato di truffa alla procura della Repubblica di Vicenza.