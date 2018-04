Stop ai tagli dell'addome: in urologia interventi in 3D con mini incisioni

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Daiall'ipertrofia prostatica. Stop ai tagli dell'addome. Algli interventi chirurgici nei reparti disi fanno ingrazie alla. Si tratta di una tecnica mini-invasiva che consente di eseguire operazioni solo conUnache interessa da tempo altri dipartimenti dell'ospedale berico - basti pensare alle ernie inguinali - e che, grazie alla donazione dadella, consente anche all'unità operativa diretta dal dottordi dotarsi di un apparecchio in grado di curare le patologie inserendo nell'addome. Con questi si introducono strumenti chirurgici miniaturizzati - 10 millimetri di diametro - tra cui una piccolache proietta le immagini sul monitor.Addio dunque agli interventi “”, cioè, come detto, con ampi tagli dell'addome. Diversi i vantaggi per i pazienti:post-operatori,i eGli ambiti di applicazione? Diversi. Si va dai tumori alla vescica all'asportazione del, dalla chirurgia ricostruttiva delle vie urinarie alle patologie tumorali dell'uretere.