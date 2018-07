Spacciatore 18enne tenta la fuga, ma è bloccato dal cane poliziotto Rocky

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Il “giro di vite” voluto dal sindaco, comandante della polizia locale Alto Vicentino, per contrastare gli episodi di violenza che nelle ultime due settimane hanno visto protagonisti dei giovani, in buona parte africani di seconda generazione, ha prodotto venerdì sera laper detenzione ai fini di spaccio di stupefacente diresidente in città e noto alle forze dell’ordine per la rapina di uno smartphone nell’aprile 2017. L’altra sera la polizia locale ha organizzato un servizio diin centro storico con l'impiego del cane Rocky. Sono state controllate con particolare attenzione le zone Castello, Valletta, Skate park e parco Donatori sangue da dove si è incamminato per raggiungere via Pasini un giovane, che alla vista del cane antidrogasi è infilato in un portico. Notata la mossa del giovane gli agenti lo hanno raggiunto per vederloun portamonete di colore nero, puntato dal cane Rocky: all'interno sono stati rinvenuti, pronti per la vendita. Scoperto è identificato nel senegalese D.M. il giovane ha reagito con. «Per legge non potete arrestarmi, perché - ha detto - la sostanza in mio possesso è inferiore a 4 grammi». Nel vicino comando lungo la stessa via Pasini la marijuana è stata pesata per 3,377 grammi. Il giovane africano è stato denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.