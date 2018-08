L'appello del Soccorso Alpino: «Chiamate esclusivamente il 118»

di Vittorino Bernardi

VENETO - Il Soccorso alpino e speleologico del Veneto ha lanciato nelle ultime ore due appelli. Il primo, importante, riguarda leper incidenti/smarrimenti in montagna da effettuare esclusivamente al 118 e non al locale gruppo di soccorso. «È successo in questi giorni che la nostra segreteria abbia ricevuto telefonate per emergenze in corso in montagna. Vi ricordiamo che in Veneto l'per attivare il Soccorso alpino e speleologico. Raccomandiamo di. E se avete lanciato un appello si smarrimento e siete riusciti in modo autonomo a ritrovare la strada del ritornocosi rientriamo alla base anziché muoverci a vuoto alla vostra ricerca».Il secondo appello sollecita ladegli escursionisti della montagna. «Luoghi molto frequentati e conosciuti a fine estate si trasformano in piccole discariche di rifiuti. Riportiamo quindi a casa quello che trasportiamo a monte, e magariquanto lasciato da altri se il nostro cammino incrocia il passaggio di qualche maleducato. Questa è unaa tutti noi che amiamo la montagna, la percorriamo, la scaliamo, la fotografiamo e la viviamo. Non dobbiamo dimenticare prima di tutto di rispettarla e rispettare chi ci vive, i prossimi che passeranno, chi gestisce rifugi e bivacchi. E».