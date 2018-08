Lupi predatori sempre più aggressivi Sì ai proiettili di gomma solo "d'ordinanza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GALLIO - Novità sul fronte della difesa daglial bestiame di allevamenti e alpeggi, grandeper l’Altopiano. I carabinieri forestali (soltanto loro) sono autorizzati a sparare conai lupi per allontanarli da alpeggi e pure dai centri abitati. Sabato in municipio a Gallio si è parlato della questione “lupi” in un incontro organizzato dal sindaco Emanuele Munari e partecipato dal sottosegretario all’Ambiente(in vacanza qualche giorno sull’Altopiano), dall’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan e dal consigliere regionale Nicola Finco.Nell’incontro il sindaco ha fatto al sottosegretario il punto sulle predazioni dei lupi (sul territorio in poco più di un mese) che hanno innescato una forte esasperazione tra gli allevatori. Vannia Gava ha annunciato che il ministero dell’ambiente ha autorizzato l’uso di proiettili di gomma da parte deiallo scopo di allontanare i lupi da allevamenti, alpeggi e zone abitate. Nel contesto il sottosegretario ha annunciato una prossima ridiscussione della strategia nazionale sulla gestione dei lupi per modificare la. Soddisfatto dell’incontro il consigliere regionale Nicola Finco. «Sabato a Gallio con il sottosegretario all’ambiente Gava e l’assessore regionale Pan abbiamo fatto una riunione con le categorie di settore per parlare delle problematiche legate alla presenza del lupo. Finalmente un sottosegretario all’ambiente serio che ha deciso di prendere a cuore tale problematica». I lupi in Veneto risultano 43, suddivisi in sei branchi: un numero destinato ad aumentare di una ventina di unità per le cucciolate del 2018.