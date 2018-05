Scuola e salute: premiati gli alunni della Manzoni di Casoni

di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSSOLENTE - C’è anche una scuola del Bassanese tra leal concorso «» (ambiente, alimentazione, agricoltura, attività motoria e arte), l’Istituto ComprensivoLe 7 scuole sono state premiate oggi dalla Regione Veneto e dall’Ulss 3 Serenissima, al teatro Toniolo di Venezia, nell’ambito dell’iniziativa che ha coinvolto, che hanno visitato fattorie didattiche, sperimentato laboratori di educazione ambientale, artistica e motoria, realizzando una ottantina di ‘storyboard’, per raccontare le ‘cinque A’ del benessere e invitare così coetanei e adulti a mangiar sano, adottare corretti stili di vita e seguire le regole-base del benessere fisico e psicologico.Vincitori del concorso 2018, giunto alla terza edizione, sono stati gli alunni della quarta B della scuola ‘, che hanno abbinato sport e cibo come ingredienti di base per star bene; le seconde A e B della scuola, sviluppando il tema dell’importanza dell’alimentazione con frutta e verdura di stagione partendo dall’osservazione degli affreschi del santuario feltrino dei Santi Vittore e Corona; le seconde classe della scuola, che hanno valorizzato la ‘A’ dell’attività motoria; i ragazzi di quinta della scuola, che hanno saputo coniugare il binomio agricoltura e alimentazione partendo dal dipinto di Annibale Carracci «Il mangiatore di fagioli»; la quinta B della scuola, impegnati sulla corretta alimentazione e attività motoria; i ragazzi della quinta A della scuola, intuitivi nell’abbinare alle 5 ‘A’ anche il valore dell’amicizia; le terze della scuola, che hanno utilizzato le opere d’arte per invitare a consumare frutta fresca per merenda.Le ‘storie’ più belle, rivisitate in cartoni animati e video con il supporto del Gruppo Alcuni di Treviso, saranno diffuse attraverso Youtube in tutte le scuole.