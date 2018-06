Giovani bulli sorpresi a bere alcolici e fumare nel parco dei bimbi: multa di 50 euro ciascuno

di Vittorino Bernardi

ZUGLIANO - Stangata a 4 giovani bulli (due di 17anni) per i comportamenti nel“Diritti dei bambini” di via Marconi: sono statidalla polizia locale Nordest Vicentino. Coni quattro ragazzi, residenti fuori paese, si sonodelle regole indicate nella cartellonistica per rendereai bambini lo spazio verde.In un blitz alle 17.30 di ieri l’altro gli agenti del comandantehanno sorpreso i quattro bulli violare palesemente due divieti: i due maggiorenni stavano, i minorenni. Identificati sono stati sanzionati di 50 euro ciascuno. Soddisfatto il. «Ringrazio la polizia locale per l'importante intervento. Penso sia pedagogico ricordare le regole di utilizzo del parco e per questo chiedo la collaborazione di tutti i cittadini. Il parco "Diritti dei bambini" deve diventare sempre più uno spazio fruibile da tutti, in particolare per le famiglie con bambini. Se gruppi di giovani vogliono frequentarlo lo facciano nel pieno rispetto delle regole».