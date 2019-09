Dimesso dall'ospedale, prende l'auto che viene distrutta dal fuoco

di Luca Pozza

SANTORSO -nel pomeriggio di oggi neldi Santorso in via Garziere a causa dell’Protagonista della sfortunata vicenda un vicentino della zona che dopo le dimissioni susseguenti ad alcuni giorni di ricovero, si apprestava a fare ritorno a casa a bordo della sua Seat Ibiza, che aveva per l'appunto parcheggiato nell'area esterna del nosocomio.Appena accesa l'utilitaria l'uomo ha però visto del fumo provenire dal cofano ed è subito sceso, mentre le fiamme hanno iniziato a svilupparsi. Dopo l'allarme al 115 sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno circoscritto l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero alle auto vicine per poi spegnere completamente le fiamme.Le cause del rogo, al vaglio dei pompieri, potrebbero essere state causate dall’usura del tubo di alimentazione del carburante. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. L'utilitaria è andata distrutta nell'incendio.