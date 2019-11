Pensionato ritira 630 euro alle Poste ma viene derubato appena esce

di Luca Pozza

VICENZA - E' ancora da chiarire nei particolari unlsubito ieri mattina a Vicenza da unresidente aLe indagini sono condotte dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia del capoluogo berico che sono intervenuti in piazzale Bologna, nell'area adiacente Campo Marzo, dopo l'allarme lanciato alle forze dell'ordine.Da quanto è stato possibile ricostruire, l’anziano si era recato all’di piazzale Bologna per ritirare del denaro ed un volta all’esterno, mentre teneva in mano la somma di 630 euro è stato avvicinato da un individuo che, con una mossa fuminea, gliel'ha sottratta, scappando poi a piedi. Il pensionato, che non ha subito alcuna lesione, è stato soccorso, da alcuni passanti che hanno allertato il 112. Indagini in corso per risalire all’autore del reato, anche con l'ausilio delle immagini della videosorveglianza.