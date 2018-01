Pirata torna sul luogo dell'incidente con l'auto dell'amica, un altro inseguito dal testimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Due pirati della strada sono statinelle ultime ore dalla polizia locale berica: entrambi dopo avere causato un incidente erano. Alcuni giorni faun’automobilista aveva, lasciando a terra uno specchietto. Fondamentale per la polizia è stata la segnalazione di alcuni cittadini sullodi una persona poco dopo l'incidente. Un uomo era tornato in viale Camisano con un’auto diversa, probabilmente allo scopo di recuperare lo specchietto smarrito: è stato rintracciato e identificato dagli agenti in un ecuadoregno che deve rispondere di lesioni colpose stradali, omissione di soccorso e fuga. È stato denunciato con revoca della patente per 5 anni. È stata denunciata anche la proprietaria dell’auto con cui l'uomo è tornato sul luogo dell’investimento perché ha mentito più volte per coprire l’amico.Il secondo incidente è di sabato pomeriggio in, dove un pedone è stato investito sulle striscerilevato il numero di targa e avvisato la polizia locale. Il pedone di 86 anni, residente in città, ha riportato ferite e fratture. Grazie al numero di targa l'investitore è stato rintracciato in poche ore:che agli agenti ha dichiarato di essere fuggito perché preso dal panico. È stato denunciato per lesioni colpose stradali, omissione di soccorso e fuga: rischia una condanna fino a 3 anni di reclusione, aumentata da uno terzo a due terzi in base alla gravità delle ferite riportate dal pedone e la revoca della patente per 5 anni, immediatamente ritirata.