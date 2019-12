di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - I tecnici del Comune avranno il compito di valutare la. In altre parole se il beneficiarioche, in media, è di 400 euro. Il. Sono circai vicentini che verranno contattati dalper confermare di avere diritto alla nuova misura per il sostegno alla povertà. Allosono scattati colloqui e convocazioni per. Il rischio, in caso di mancanza dei requisiti richiesti, non è solo dima addirittura diincassati da aprile a oggi.Si tratta di uno step previsto dalla legge destinato a stanare chi incassa la somma senza averne diritto. Poco meno diquelli che sono stati convocati in questi giorni negli uffici dell'amministrazione. Di questi, metà sono, mentre nel 20% dei casi sono famiglie con