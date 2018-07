Pugno di ferro del sindaco per fermare atti di violenza e bullismo in città

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - La giunta del sindaco Valter Orsi ha preso due decisioni dadopo gli episodi di risse, aggressioni, lesioni personali e danneggiamenti che si verificano da aprile 2017, in particolare nelle(stazione pullman), dove mercoledì alle 13 quattro giovani (due marocchini, un italiano e una kossovare tra i 17 e 25 anni) hanno aggredito verbalmente un 17enne e sparato contro un colpo di pistola semiautomatica Beretta 92FS, priva del tappo rosso, conIeri l’altro Valter Orsi ha incontrato Giovanni Scarpellini, comandante della polizia locale Alto Vicentino, per discutere di sicurezza in città. Scarpellini ha assunto l’incarico di coordinare nuovi servizi di pattuglia da parte dei vigilantes dell’che fino a ottobre vigileranno i luoghi sensibili della città. E ieri il sindaco Orsi ha emesso un’valida fino al 31 ottobre che in piazza Falcone e Borsellinol'uso di bicchieri e bottiglie in vetro, nonché di ogni dispositivo sonoro non controllato direttamente dagli esercizi pubblici. Ciò per l'incolumità delle persone, la sicurezza e vivibilità della piazza e delle abitazioni e dei pubblici esercizi che si affacciano sulla stessa, altamente frequentata in estate. Per i trasgressori è prevista una sanzione di 50 euro.