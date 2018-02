Prova di coraggio: ragazzino incastrato nel montacarichi della scuola

di Vittorino Bernardi

COGOLLO DEL CENGIO - Il sindacol’altra sera ha salvato un ragazzino di 13 annineldellaelementare di piazza della Libertà. Conosciuto in paese per la sua vivacità, verso le 18.30 di mercoledì il giovanissimo che era in compagnia di un fratello comee atto di coraggio si è introdotto nel vano del montacarichi che dall’esterno della scuola conduce al piano inferiore, in uso come sala mensa per gli alunni. Nella fase di discesa ile il ragazzino rimasto incastrato ha iniziato a urlare aiuto, così forte dae pure delal lavoro nel suo ufficio nel vicino municipio, che è intervenuto in prima persona. «Compresa l’origine delle urla -- ho tranquillizzato il ragazzino, spigandogli che il montacarichi si era bloccato per il peso eccessivo. Ho chiamato un operaio del Comune che ha aperto la scuola e ho azionato e fatto scendere in mensa il montacarichi, da dove il ragazzino è uscito spaventato ma incolume. Prima di rientrare a casa ha ricevuto una ramanzina».