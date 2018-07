Scomparso vicino alla chiesetta: lo cercano in 30 ma nessuna notizia

di Vittorino Bernardi

LUSIANA – C’è allarme e preoccupazione nel paese di circa 2.700 anime dell’altopiano di Asiago per la scomparsa di, 84 anni, di cui non si hanno più notizie, quandoè stato visto l'ultima volta da un compaesano nei pressi delladiretto verso casa in contrada Valle al termine di una passeggiata.I soccorsi scattati sunella tarda serata di giovedì e proseguiti venerdì e ieri con ricerche lungo dirupi, boschi e zone molto impervie tra le frazioni di Pilastro e Velo oggi vede impegnata sul territorio una task-force formata da una: soccorsi alpini di Asiago, Arsiero, Padova, Verona, soccorso speleologico con due unità cinofile, vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari dell’associazione nazionale carabinieri., indossa un pile grigio, pantaloni marroni e scarpe basse. Chiunque abbia sue notizie è pregato di contattare i carabinieri.