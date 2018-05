di Roberto Lazzarato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALBRENTA -, domenica 20, per un’indagine che coinvolge gli appassionati delle bellezze naturali del territorio, ricercatori e specialisti, per rileggere e. Una dimostrazione sul campo sui metodi di rilievo per la valutazione della qualità ambientale e biologica del suolo, dell’aria e dell’acqua. Tutti avranno la possibilità di conoscere e addentrarsi nele verificare i risultati ottenuti dalle attività portate avanti dalle varie associazioni che operano per la valorizzazione deiL’appuntamento e per domenica alle ore 9 presso il Museo Etnografico Canal di Brenta, per una introduzione al workshop e quindi lo spostamento dei partecipanti sui terrazzamenti didove inizieranno le attività di laboratorio sugli indici di biodiversità acquatica e terricola. Poi l'escursione sull’per valutare la qualità dell’aria e raggiungere localitàdove si trovano altre aree terrazzate gestite in modo differente, sulle quali sperimentare ulteriori analisi. Attraverso il ‘’ si raggiungerà l’per chiudere l’anello ripiegando verso Oliero dove, in località isi potranno conoscere alcune nuove esperienze di coltivazione e valutare unada mettere in atto la prossima estate.