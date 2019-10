Caos in ospedale: 66enne viene visitato e insulta pesantemente i medici

di Luca Pozza

LONIGO - Ancora un, ad appena un giorno da quello avvenuto al, ai danni di personale sanitario durante l'orario di lavoro.L'ultimo fattaccio risale alla scorsa notte (tra lunedì e martedì) al pronto soccorso dell’: attorno alle 0.30 è stato lanciato l'allarme al 112 dopo che un 66enne residente a Sossano, in evidente stato di agitazione, si è comportato in maniera violenta con medici e infermieri, che sono stati insultati ripetutamente.Poco prima l’uomo si era presentato nel nosocomio leonicense, lamentando deiqui è stato immediatamente sottoposto a una visita che non ha rilevato nulla di patologico. Il paziente, appreso l’esito, ha iniziato ad inveire nei confronti dei sanitari presenti con insulti, accusandoli di non essere stato adeguatamente visitato. Al loro arrivo sul posto i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina hanno appurato che l’interessato nel frattempo si era calmato e che tutte le procedure erano stato rispettate. La vicenda è ora al vaglio delle stesse forze dell'ordine.