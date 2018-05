Il nuovo segretario della Lega di Malo: 28 anni, musulmano e non battezzato

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALO - I leghisti sonoNon quelli della sezione di Malo e Monte di Malo che giovedì sera hanno eletto. È, da otto anni è consigliere comunale di maggioranza, da tre assessore a sport, caccia, pesca e altre deleghe. Come attività lavorativa gestisce un’officina e un’autodemolizione. È musulmano da parte di madre,, ha la doppia cittadinanzaed è cresciuto con i principi dell’Islam:. Musulmano. «Ma– sottolinea Moreno Marsetti -, rispetto tutte le religioni e ho buoni rapporti con il parroco del mio paese. Assisto volentieri alle messe nelle cerimonie e commemorazioni pubbliche e per i funerali». Da due giorni è segretario della Lega Malo-Monte di Malo per i prossimi 2 anni. «Ringrazio i militanti che a, circa l’80%, mi hanno eletto. Intendo dialogare con tutte le forze politiche del territorio e dare spazio ai giovani».Ha un modello da seguire? «Sì, il presidente della Regione Luca Zaia».