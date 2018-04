di Roberto Cervellin

VICENZA - Daldi Jesolo aldi Vicenza. Dalla struttura balneare sull'Adriatico alla casa circondariale berica.- già installati nelle camere - sono stati donati adallaUn'operazione che rientra in un piano didegli apparecchi usati nel complesso turistico e portata a termine con la collaborazione del Comune e dello stesso carcere, che accoglie. Soddisfatto il direttore: «Le attività che si svolgono all'interno della casa circondariale hanno una, secondo l'articolo 27 della Costituzione - spiega - La disponibilità della tv durante la detenzione è essenziale per consentire il contatto dei ristretti con la vita della comunità libera, ai fini delpsicofisico e delpost-detentivo».Gli fa eco, amministratore delegato della Fondazione Marzotto: «L'iniziativa mantiene fede ai valori del nostro fondatore,. I televisori forse sarebbero finiti inse non ci fosse stato un incontro fortuito tra me e l'assessore Isabella Sala». «Siamo stati il tramite - conferma quest'ultima - di uno scambio nell'ottica ecologica didelle risorse».