Nasce alla 16esima settimana, la piccola Emma non ce l'ha fatta

POVE DEL GRAPPA - La piccola Emma Ceccon, nata prematura alladi gestazione lo scorso dicembre, venerdì 10 agosto è volata in Cielo. Il suo cuoricino ha smesso di battere all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove era nata e dove ha vissuto le sua breve esistenza di 9 mesi all’interno di un’incubatrice, seguita giorno dopo giorno da mamma Sonia, dalla sorellina, dalla nonna e dagli zii. Il personale del reparto di terapia intensiva neonatale, riconosciuto come un’italiana, si è sempre prodigato al massimo per Emma, sostenendo anche mamma Sonia e i familiari nella speranza come nel dolore. Il funerale della piccola Emma sarà celebrato, sabato, nella chiesa parrocchiale di Pove, dove alle 20 di stasera sarà recitato il rosario.