Samuele, 12 anni, morto in campo: 1' di silenzio fra i Dilettanti

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Il mondo delha deciso di ricordare oggi e domani su tutti i campi dei campionati giovanili e senior, il 12enne di Arsiero scomparso giovedì pomeriggio per un probabile attacco cardiaco nell’atto di giocare a pallone con gli amici del paese sullahanno disposto per tutte le gare del fine settimana un minuto di silenzio e raccoglimento come concreto segno di vicinanza alla famiglia: al papà Luca, alla mamma Elvia e al fratellino Matteo di 6 anni. Il piccolo Samuele, appassionato di calcio, fino alla scorsa stagione era tesserato con la società Alto Astico Cogollo, nella formazione giovanile Esordienti.