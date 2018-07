© RIPRODUZIONE RISERVATA

RECOARO - Trovato morto a 37 anni nella baita di famiglia. La procura ha disposto l'autopsia.operaio di 37 anni, amava molto frequentare quella baita nei pressi del monte Spitz. Così anchehasalutato la mamma Paola e il fratello Davide ed è partito dalla casa di contrada Benetti per recarsi alla baita con l’intenzione di eseguire lavori di pulizia.Di sera, non vedendolo rientrare, i familiari si sono preoccupati. Hanno provato a chiamarlo al suo cellulare ma suonava a vuoto. Così il fratello Davide ha chiamato il terzo fratello sposato Mireno per darsi appuntamento in baita. All’arrivo i due hanno trovato Matteo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem di Valdagno che nulla hanno potuto fare oltre a certificare il decesso per. Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La salma del 37enne, conosciuto in paese come un grande lavoratore, è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria: la procura di Vicenza ha disposto l’per stabilire l’esatta causa della morte.