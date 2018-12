Marano Pulita denuncia continui e pericolosi lanci di rifiuti dalle auto

di Vittorino Bernardi

MARANO VICENTINO - Il, costituito da maranesi che amano il loro paese e lottano per non vederlo degradato e sporco, ha dichiarato guerra aglie chiede a chi di dovere di intervenire con controlli e sanzioni. I volontari hanno operato anche ieri, vigilia di Natale, controlli sul territorio. «Nell’ultima settimana abbiamo ricevutosegnalazioni di, nel solo territorio di Marano. Gesti pericolosissimi che disgustano e spaventano, residenti e passanti. Sono atti criminali che possono comportare conseguenze sulla sicurezza stradale per l'incognita dell’improvviso ostacolo posto sulla carreggiata, per chi si trova a percorrerla». I lanci avvengono in periferia e di notte? «Le strade maggiormente prese di mira sono quelle che rimangono indurante le ore notturne: Strada Maranese, viale Europa, via Santa Lucia e via Capitello di Sopra, ma anche su strade che puntano verso il centro del paese come via Monte Pasubio». Cosa proponete? «È necessario cercare di mettere un freno a questa situazione degradante, e oltre alla multa pecuniaria inserita nella norma dell’art. 15 del Codice della Strada, specifico contro il lancio di rifiuti dall’abitacolo delle vetture, i colpevoli meriterebbero una». Info e segnalazioni: https://maranopulita.blogspot.it/, https://twitter.com/marano_pulita, www.facebook.com/MaranoPulita.