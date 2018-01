Mamma e figlio di 16 mesi si ustionano con acqua per la pastasciutta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POJANA MAGGIORE - Grave infortunio domestico in via Sabbioni per una: entrambi si sonocon dell’e da ieri sono ricoverati in osservazione al centro ustionati dell’ospedale di Padova. Mercoledì sera la giovane mamma ha messo sul fuoco unper preparare dellaper la cena. Con l’acqua in bollore la signora si è avvicinata al fornello con il figlio, ma undi quest’ultimo ha provocato il rovesciamento della pentola verso i due. Come riporta il Giornale di Vicenza l’acqua ha ustionato il bimbo(braccio, torace e coscia) e la mamma alla. Pur dolorante la signora ha soccorso il figlio togliendogli gli indumenti in attesa dell’arrivo del marito (chiamato al lavoro) e dei sanitari del 118. Mamma e bimbo sono stati ricoverati al San Bortolo di Vicenza per le cure del caso e ieri trasferiti all’ospedale di Padova.