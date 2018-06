© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Tragedia lunedì a Schio:, mamma single di 46 anni e con una bimba di soli 4 anni da crescere, è stata trovatada un amico passato a farle visita l'altro giorno alle 13. Unè la probabile causa del decesso: a chiarire i dubbi sarà l’eseguita in settimana.Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri di via Maraschin lunedì mattina Romina ha, come semre, la figlia Maria Sole per fare poi la spesa assieme a un'amica e rientrare a casa. Alle 12.30 l’amicosi è recato a farle vista, pare avesse appuntamento: ha suonato più volte a vuoto il campanello, nel sentire un continuo abbaiare del cane di casa si è allarmato e ha telefonato a. È giunta assieme a un figlio che sì è arrampicato all’esterno, ha raggiunto il primo piano è entrato nell’appartamento e ha trovato la zia, vicino al telefono. Forse Romina Scapin si era sentita male e avrebbe cercato di chiedere aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem che hannoe i carabinieri peri rilievi del caso. Romina Scapin era statadal compagno. Le esequie saranno celebrate una volta rilasciato il nullaosta sull’esito dell’autopsia. La bimba sarà probabilmente affidata alla zia Linda.