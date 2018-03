Esce di strada con l'auto e finisce contro un muretto: morto 59enne

di Luca Pozza

LONGARE -nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, a Longare, uno dei comuni dell'hinterland di Vicenza. Il fatto è avvenuto in via Settimo, dove un’Opel Astra, condotta da un automobilista di 59 anni, di origini straniere ma residente da tempo nello stesso comune, a pochi metri dal luogo della tragedia, è uscita di strada finendo in un fossato e poi contro lo spigolo di un muretto.L'uomo è stato, che l’hanno estratto dall’auto, ma le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi di rianimazione del personale medico del Suem 118, giunto sul posto con un'ambulanza e con automedica, l’uomo è deceduto, senza mai riprendere conoscenza. I primi ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Vicenza che hanno messo in sicurezza la vettura e il luogo del sinistro. Sul posto la polizia locale per i rilievi.