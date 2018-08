Lo gnocco di Arsiero di 458 metri battuto da quello di Cesiomaggiore

di Vittorino Bernardi

ARSIERO - Di anno in anno è record in paese: è dilo gnocco 2018, fatto di farina, patate e sale. Domenica 19 agosto il piccolo centro da 3.150 abitanti dell’alta valle dell’Astico, nell’ambito della manifestazione “Agosto Arsierese”, ha realizzato per il quarto anno consecutivo lo gnocco nellepiù lungo d’Italia, ma non è stato così perchè ieri a Cesiomaggiore (Belluno) è stato realizzato uno gnocco di 1.037 metri. Arsiero ieri è stata invasa da tanti turisti per assistere alla manifestazione culinaria. Dai 413,95 metri dello scorso anno (381,75 nel 2016 e 266,60 nel 2015) circadella Pro Loco Arsiero hanno realizzato con un lavoro di squadra un serpentone di pasta lungo 457,60 metri, deposto su una lunga serie di tavoli posizionati nella centrale piazza Alessandro Rossi. Per questa edizione è stato utilizzato un quintale di patate. La giura composta dal sindaco Tiziana Occhino, dal presidente della Pro Loco Fiorenzo Lorenzini e dal ristoratore Ferruccio Cervo ha misurato con la corda metrica il serpentone per dichiarare il nuovo record: non più italianoper l’exploit di Cesiomaggiore. I volontari della Pro loco hanno tagliato e bollito il serpentone di pasta che è stato divorato in meno di due ore dai presenti in piazza.