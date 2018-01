Le ville palladiane star in tv nel programma di Alberto Angela

di Roberto Cervellin

VICENZA - Lapalladiana tra i trulli die le necropoli etrusche diMetti una sera a casa, davanti alla tv, ad ammirare le bellezze vicentine e italiane in un programma dedicato ai sitinazionali.i monumenti del territorio saranno tra i protagonisti del programma “” condotto da. Si tratta della quarta e ultima puntata di un ciclo che si avvale di tecnologie ad alta definizione in onda anche suLe riprese sono state effettuate soprattutto allae a v, dove l'attore Ivanha impersonato Andrea Palladio.Il capoluogo berico e le sue ville entreranno nelle case degli italiani assieme ain Pugliae anel Lazio. «Vicenza aveva bisogno di restaurare e ripensare il proprio patrimonio, adeguandolo agli standard che il viaggiatore esige», commenta Jacopovicesindaco e assessore alla crescita del Comune.Il progetto, ideato e scritto da Angela per Rai 1, è rivolto come detto ai siti patrimonio mondiale dell'umanità. Ogni puntata racconta la storia diluoghi. La scelta, ricaduta anche su Vicenza, è stata frutto di unadella redazione del popolare divulgatore scientifico, il quale nelsi era avvicinato all'opera palladiana in occasione delle registrazioni di “, trasmissione di Rai 3.