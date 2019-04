La torre perde i pezzi: frammenti di mattoni finiscono sulla strada

di Roberto Cervellin

VICENZA -Colpa del gelo, dei piccioni e dei muschi.Il monumento che sorge in, nel cuore del centro storico di Vicenza, è statoperché dallasi sono staccati frammenti di. Frammenti dicadutialle persone o alle auto in sosta.Il Comune è stato comunque costretto a delimitare gli spazi vicini al basamento, in attesa di fare unasu tutte le pareti. Ora èper le condizioni statiche della costruzione. «E' trascurata da un decennio - commenta l'assessore alle infrastrutture Claudio Cicero - Ce ne occuperemo noi. La sicurezza viene prima di tutto».In città desta dunque preoccupazione lo stato di salute della torre medievale che svetta accanto alla basilica palladiana. Palazzo Trissino spiega che il distacco di elementi in laterizio da paretiè un fenomeno naturale, provocato non solo dalma anche dall'azione deglie dalla presenza di