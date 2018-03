In manette 3 latitanti ricercati da anni Donna scoperta a rubare al market

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Con l’arrivo delle festività pasquali la locale compagnia di carabinieri hasul territorio bassanese. Dalla metà di marzo i militari del capitano Adriano Fabio Castellari hanno controllato, persone a piedi, locali, esercizi pubblici e luoghi di ritrovo giovanili. Un’intensa attività che ha condotto all’i e alla denuncia a piede libero di una donna.Il 20 marzo i carabinieri di Marostica hanno rintracciato a Pianezze il 42enne rumeno, ricercato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio:. L’uomo deve espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione in detenzione domiciliare presso la comunità Oasi.Il 21 marzo i carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno rintracciato a Cassola il 39enne, ricercato per spaccio di stupefacenti:. L’uomo deve espiare 2 anni e 5 mesi di reclusione in detenzione domiciliare presso la propria abitazione.Nella notte tra il 27 e il 28 marzo i carabinieri del Norm di Bassano in un servizio alle strutture ricettive del bassanese ha rintracciato il 47enne rumenocon a carico unper 1 anno e 6 mesi di reclusione per una truffa. L’uomo è stato accompagnato presso il carcere di Vicenza. Il 27 marzo una pattuglia dell’Aliquota radiomobile ha bloccato all’interno del supermercato Famila di Bassano la 46enne K.M. di Fonte per aver sottratto: è stata denunciata per furto.