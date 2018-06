L'arciduca Markus Asburgo, Amedeo d'Aosta, a Schio per ricordare la Grande Guerra

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Tutto è pronto in città per ricordare, con diverse iniziative, il centenario della fine della. Alle 15 a palazzo Fogazzaro di via Pasini a cura dell'associazione Forte Maso sarà aperto (fino alle 19) un ufficio postale temporaneo, con emissione di cartoline con annullo speciale "Schio anfiteatro della Grande Guerra". Si tratta del quarto annullo speciale per il Comune di Schio negli ultimi anni. Alle 15.30 a palazzo Fogazzaro prenderà il via la cerimonia commemorativa ufficiale con l’incontro tra l'in rappresentanza della Casa d'Austria ein rappresentanza di Casa Savoia, alla presenza del sindaco, del presidente dell'associazione Forte Maso, del proprietario del Fondo Cibin Gorie della presidente dell'associazione Via Asburgo, curatrice dell'esposizione di Wilhelm Senoner che verrà inaugurata al termine della cerimonia. Alle 17 al teatro Civico di via Maraschin verrà svelata un’opra dell’artista altoatesino Wilhelm Senoner, in occasione dell'incontro con, dal titolo “1918-2018. Fra illusioni e speranze”, introdotto da un breve saluto di Mario Eichta che parlerà degli incontri italoaustriaci della pace a ricordo dei caduti e delle vittime civili della Grande Guerra. A chiudere la giornatasarà una solenne commemorazione al Sacrario militare di Santissima Trinità.