Capotta in A4: feriti 6 componenti di una famiglia, traffico in tilt

ALTAVILLA VICENTINA - Paura e disagi con lunghe code di auto lungo l’autostrada A4 attorno a mezzogiorno di oggi per uno spettacolare incidente con 6 feriti (coppia di genitori e i loro 4 figli) tra i caselli di Montecchio Maggiore e Vicenza ovest, in direzione di Venezia. Gli occupati dell’auto che si è ribaltata dopo l'urto contro una barriera new jersey sono usciti autonomamente dal mezzo, senza aiuti da parte di terzi sono stati soccorsi e, come feriti lievi, trasportati dai sanitari del Suem al pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza per i controlli del caso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Arzignano per la rimozione del mezzo incidentato.Le operazioni attivate dal Suem e dai pompieri hanno rallentato per circa un’ora la circolazione dei mezzi sull’A4.