Bancarotta, ma con i soldi dei creditori l'imprenditore si compra una lussuosa villa e uno yacht

VICENZA - Condannato per: con la sua attività di imprenditore nel corso degli anni il 72enne L.V. aveva affittato perun ufficio a Roma e acquistato beni di lusso:ormeggiato a Muggia (Ts) e unacon giardino a Camisano, dilapidando anche con altre spese il capitale sociale della “” di Strada Postumia. Come riporta il Giornale di Vicenza la procura gli ha contestato numeroseoperante del campo informatico, fallita nel marzo 2014 con un buco milionario ai danni dei creditori (aziende, privati e banche), dopo un’attività di circa 20 anni. In tribunale L.V. ha patteggiato, con sospensione della pena se pagherà 100 mila euro di risarcimento al curatore fallimentare della sua azienda. Curatore che per tutelare i creditori hae sta valutando il destino della villa che necessita di lavori.